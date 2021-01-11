В украинских больницах с COVID-19 или подозрением на него находится более 22 тыс. человек – Степанов

11.01.2021, 9:04, Новости дня

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В больницах с коронавирусной инфекцией COVID-19 или с подозрением на это заболевание по состоянию на 11 января находится более 22 тыс. человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в понедельник, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“За прошлую неделю были госпитализированы 15 110 человек, а выписаны из больниц – 15 882 человека. Как видите, количество людей, которые выписаны, больше числа госпитализированны. По состоянию на сегодняшнее утро в наших больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19 илм подозрением на этот диагноз находится 22 188 человек”, – рассказал министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 1,1 млн человек, 796 417 заболевших выздоровели, 19 835 – умерли. За последние сутки в стране госпитализировали 1372 пациентов с COVID-19.

По информации украинского Минздрава, по состоянию на 9 января в Украине было 66,2 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, из них заняты 32,6%.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист