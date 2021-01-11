 

Лукашенко о Тихановской: Не способна сформулировать даже элементарную мысль

11.01.2021, 9:56, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В августе прошлого года по республике прокатилась волна протестов. Оппозиция обвинила власти в фальсификации президентских выборов и потребовала провести повторные. На сторону демонстрантов встали западные лидеры. Они пригрозили Александру Лукашенко санкциями, если он не будет слушать свой народ.

Белорусский лидер сообщил, что его не беспокоит реакция США и Европы. В эфире телеканала “Россия 24” Лукашенко рассказал, что есть те, кто признает итоги голосования, и те, кто отказывается это сделать. “Не очень это приятно – если искренне”, – продолжил политик.

Президент отметил, что не одобряет деятельность Светланы Тихановской. По его словам, за оппозиционером стоит группа влиятельных лиц, так называемых “кукловодов”. Александр Лукашенко заявил, что недоброжелатели намерены напасть на Россию через Белоруссию.

“Светлана Тихановская не способна сформулировать даже элементарную мысль”, – уточнил он.

Лидер республики не жалеет о том, что встретился с оппозиционерами в СИЗО. Либеральное крыло давно подталкивало Александра Лукашенко к этому. Президент уверен: эти переговоры наглядно продемонстрировали, что власть может вести диалог с кем угодно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12 / Мнение: Глобальная игровая индустрия 2020

08.01 / Мнение: О втором дне «Спутника V»

27.07 / Военные ВВО готовятся к поставкам новейших комплексов РЭБ «Палантин»

31.08 / Ученые назвали основную причину воспалений кишечника

29.07 / В России придумали способ отучить пьяных водителей садиться за руль

10.11 / «Запредельная мерзость»: Алена Кравец посмотрела новое интимное видео Панина

07.12 / «Петровакс» и CanSino Biologics начали клиническое исследование вакцины от COVID-19 в России

13.07 / Юл Бриннер: шесть “русских” ролей самого известного выходца из Владивостока

21.08 / Мнение: Обычное дело

14.09 / “Единая Россия” одержала уверенную победу на ЕДГ-2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска