 

Приехавшие в клуб на ковидную вечеринку москвичи были оштрафованы выпивавшими там сотрудниками полиции

11.01.2021, 9:27, Разное
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Глава пресс-службы МВД России по городу Москва рассказал о нарушении со стороны группы из 37 москвичей антиковидных ограничений.

Они направлялись в подпольный ночной клуб, где их уже ожидали сотрудники полиции, позже задержавшие нарушителей. Сами задержанные говорят, что стражи порядка сами выпивали в заведении и продолжили праздновать после задержания и доставки правонарушителей в отделение.

– Надоело дома сидеть и решил с друзьями отправится на вечеринку. Подсмотрели в нашем закрытом сообществе, что сегодня в клубе «Королевский», подпольно работающем во время карантина, будет большая туса и решили залететь туда. Как зашли в клуб увидели множество людей, кто-то был в балаклаве, кто-то с оголённым торсом и в фуражке, были и в полицейской форме люди. Клуб был забит под завязку, но наша братва вместилась туда. Тогда к нам подошёл этот с оголённым торсом и в фуражке и сказал, чтобы мы покинули клуб, добавив, что из-за нас потанцевать нету места. Мы отказались и тогда он позвонил куда-то и приехал ОМОН, который повязал нас всех и повёз в участок. На мой вопрос, почему они не задерживают остальных отдыхающих, полицейский пнул меня и попросил заткнуться, — рассказал о произошедшем 23-летний Марат Петров.

Все 37 правонарушителей получили штраф за нарушение карантина по 3 тысячи рублей каждый. Кроме этого против Петрова начат уголовный процесс за клевету в отношении сотрудников правоохранительных органов.

– Какой-то молодой человек начал говорить якобы полицейские там выпивали и веселились. Клевета! На тот момент в клубе правоохранителей не было, а празднование моего нового звания проходило в узком кругу знакомых, — высказался новоиспечённый подполковник Сергей Иваненко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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