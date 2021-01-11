Королева Елизавета II и принц Филипп привились вакциной от коронавируса

11.01.2021, 9:46, Разное

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Несколько дней назад в Великобритании началась массовая вакцинация от COVID-19. Одними из первых прививки сделали монархи – королева Елизавета II и ее супруг, герцог Эдинбургский, о чем в официальном заявлении сообщил Букингемский дворец.

Королева Елизавета II и принц Филипп94-летняя королева Елизавета II и 99-летний принц Филипп привились вакциной 9 января – известно, что процедура была осуществлена в Виндзорском замке личным врачом пары. Как сообщает BBC, ранее дворец не планировал сообщать о вакцинации, поскольку это является частным делом, но монархи приняли решение рассказать об этом открыто, чтобы избежать спекуляций.

В официальном заявлении не указано, какие именно прививки были сделаны Елизавете II и Филиппу. Сейчас в Великобритании используются два препарата — американской фирмы Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech, а также Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca.

Кейт Миддлтон, принц Уильям, королева Елизавета II