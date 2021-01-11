Шепелев негативно высказался по поводу новогодних каникул

11.01.2021, 9:32, Разное

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Телеведущий Дмитрий Шепелев пояснил о своем отношении к длительным новогодним каникулам. Подписчикам в Instagram он заявил, что считает их «отстоем».

По словам Дмитрия Шепелева, его позицию могут не разделять многие россияне, но все же праздники в честь Нового года продолжительностью в две недели он считает лишними. При этом телеведущий отметил, он вполне понимает, что говорит непопулярные вещи.

Такое отношение к новогодним праздникам у Дмитрия Шепелева сложилось из-за того, что после отдыха людям необходимо очень долго «раскачиваться», чтобы вернуться в прежнее русло. Кроме того, телеведущий считает, что за две недели невозможно «напиться» и выспаться впрок. Но все же Шепелев поздравил своих подписчиков с прошедшими праздниками и теми, которые еще только грядут.