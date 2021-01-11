 

Корпорация Lenovo разработала линейку «умных» очков с дополнительной реальностью

11.01.2021, 9:32, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На выставке CES 2021, которая проходила в онлайн режиме, состоялась презентация разработки корпорации Lenovo. Это новая линейка «умных» очков ThinkReality A3.
По мнению специалистов, гаджет может стать конкурентом Apple Glass (разработка устройства не закончилась). Девайс оснащен стереоскопическими экранами и сразу несколькими камерами: FHD (8 мегапикселей), «рыбий глаз». Также очки поддерживают технологию дополнительной реальности. Целевая аудитория ThinkReality A3 – сотрудники различных предприятий, работающие в удаленном режиме. С их помощью можно проводить обучение персонала, создавать 3D-визуализацию, демонстрировать необходимые руководства.

На выставке устройство было представлено в двух моделях. Одна модель подключается к персональному компьютеру. В этой версии используются приложения Windows и программные инструменты. Вторая модель соединяется со смартфонами компании Motorola с мощным процессором (Qualcomm Snapdragon серии 800, например).

На рынке девайс от Lenovo должен появится ближе к середине 2021 года. Его стоимость пока не озвучена.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / Китай и Камбоджа запретили въезд Зюганову за антикоммунистическую деятельность

16.11 / Эндокринолог Маркова назвала первые симптомы диабета

02.12 / Мнение: О трёх критически важных вещах в WhatsApp, которые надо срочно настроить

18.12 / Мнение: Опасайтесь владельцев свиноферм

23.12 / Чемпиона мира по футболу 2006 года Джанлуиджи Буффона обвиняют в богохульстве

11.07 / Медики назвали популярный продукт, способный защитить от “тихого убийцы”

06.11 / Сваренный заживо лучами НЛО – жуткий инцидент в Бразилии

25.07 / Мнение: Водородная энергетика России, Тесла хочет поддержать Норникель и финансовый провал саудитов

04.12 / Впервые за шесть лет: Цены на продукты питания установили рекорд

31.07 / Лесной косметолог: 5 малоизвестных свойств черники для кожи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска