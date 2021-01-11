Корпорация Lenovo разработала линейку «умных» очков с дополнительной реальностью

11.01.2021, 9:32, Разное

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На выставке CES 2021, которая проходила в онлайн режиме, состоялась презентация разработки корпорации Lenovo. Это новая линейка «умных» очков ThinkReality A3.

По мнению специалистов, гаджет может стать конкурентом Apple Glass (разработка устройства не закончилась). Девайс оснащен стереоскопическими экранами и сразу несколькими камерами: FHD (8 мегапикселей), «рыбий глаз». Также очки поддерживают технологию дополнительной реальности. Целевая аудитория ThinkReality A3 – сотрудники различных предприятий, работающие в удаленном режиме. С их помощью можно проводить обучение персонала, создавать 3D-визуализацию, демонстрировать необходимые руководства.

На выставке устройство было представлено в двух моделях. Одна модель подключается к персональному компьютеру. В этой версии используются приложения Windows и программные инструменты. Вторая модель соединяется со смартфонами компании Motorola с мощным процессором (Qualcomm Snapdragon серии 800, например).

На рынке девайс от Lenovo должен появится ближе к середине 2021 года. Его стоимость пока не озвучена.