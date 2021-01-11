Пентагон издал детскую книгу о том, как Иуда, генерал Сулеймани и Андрей Громыко решили украсть демократию

11.01.2021, 9:11, Разное

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Министерство обороны США выпустило детскую книгу “Битва за свободу”, предназначенную для подростков 11-17 лет.

В ней повествуется, как враги Америки собрались в команду и попытались украсть у страны демократию.

Книгу написал коллектив анонимных авторов Пентагона, однако личность как минимум одного из них известна – это 89-летний отставной генерал ВВС США Герхарт Боснер, разрабатывавший в 1960-е годы концепцию воздушного отпора в холодной войне.

Согласно сюжету произведения, на Балканах формируется сборная команда врагов свободы и Соединённых Штатов Америки – среди антигероев есть, в частности, советский дипломат Андрей Громыко, иранский генерал Касем Сулеймани и даже библейский Иуда. Противостоять Вашингтону, согласно сюжету, также собрались Слободан Милошевич, Йозеф Геббельс, сестра корейского лидера Ким Ё Чжон, злой советский робот “ГКЧП”, Эрих Хонеккер и Люцифер.

Книга будет бесплатно распространяться среди детей военнослужащих, для остальных же её цена составит $17,99 за печатное издание. Планируется распространить до 2 млн экземпляров за 5 лет.