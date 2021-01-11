Окружение Трампа считает, что он не будет баллотироваться в президенты в 2024 году

11.01.2021, 9:10, Новости дня

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Президент США Дональд Трамп, скорее всего, не будет баллотироваться в 2024 году на этот пост. Об этом 10 января сообщило издание Politico со ссылкой более чем на полдюжины республиканцев, которые поддерживали Трампа или работали на него.

Источники считают, что Трамп может заявлять о намерении баллотироваться, но в действительности не будет этого делать.

По словам одного из собеседников газеты, он не думает, что Трамп когда-нибудь скажет: “Я не буду баллотироваться”, но просто не станет этого делать.

Издание пишет, что на подобное решение Трампа в случае повторного баллотирования могла повлиять вероятная возможность обнародовать ряд финансовых документов, которые могут сделать его “уязвимым” для продолжающихся расследований и исков. Некоторые республиканцы сказали, что будут отговаривать Трампа от идеи снова участвовать в выборах.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибло пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

7 января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности на основании 25-й поправки к конституции США (эта поправка регламентирует процедуру отстранения президента в случае его недееспособности) и предупредила, что если этого не произойдет, Конгресс может инициировать импичмент.

Пенс пока официально не комментировал, готов ли начать процедуру отстранения Трампа. В соответствии с конституцией, такая процедура инициируется на основании заявления вице-президента о недееспособности главы государства. По данным The New York Times, Пенс выступает против прекращения полномочий Трампа на основании 25-й поправки. Вице-президент США считает, что это усугубит хаос в стране, а не остановит его.

8 января Демократическая партия США распространила новый проект резолюции об импичменте Трампа. Авторы резолюции обвиняют Трампа в подстрекательстве к массовым беспорядкам.

Согласно опросу, проведенному агентством Reuters и компанией Ipsos 7–8 января, более половины американцев хотят немедленного отстранения Трампа от должности.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист