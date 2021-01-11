В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5

11.01.2021, 9:10, Новости дня

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В районе Каледжик турецкой провинции Анкара вечером 10 января произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщает агентство “Анадолу”.

Подземные толчки зафиксировали в 22.52 по местному времени (21.52 по Киеву). Очаг залегал на глубине 12 км.

Губернатор провинции Анкара Васип Шахин сообщил в Twitter, что информации о жертвах или разрушениях нет.

Saat 22:53’te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 * iddetinde bir deprem meydana gelmi * tir. * u ana kadar Kalecik Kaymakaml * na ve Valili * imize intikal eden can veya mal kayb * bulunmamaktad * r. Geli * melerden kamuoyu bilgilendirilecektir.

— Vasip * ahin (@vasipsahin) January 10, 2021

Как сообщает “Укринформ”, позже было зафиксировано три менее мощных толчка магнитудой 2,3; 1,9 и 1,4. Землетрясение почувствовали в Анкаре, несмотря на то, что оно произошло не в самом городе, отметило агентство.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист