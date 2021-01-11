 

Коронавирус в Украине за сутки подтвердили почти у 4,3 тыс. человек

11.01.2021, 9:10, Новости дня
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В Украине за сутки 10 января подтвердили 4288 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook 11 января.

Среди заболевших 133 ребенка и 184 медработника.

Умерло за сутки 68 пациентов с коронавирусом, выздоровело 4819 человек, госпитализировано 1372 заболевших.

С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 1 119 314 человек, 796 417 заболевших выздоровели, 19 835 – умерли.

За прошедшие сутки в стране провели 16 061 тестирование (12 043 методом ПЦР и 4018 методом ИФА). С начала эпидемии в Украине провели почти 5,8 млн ПЦР-тестов.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (458), Киевской (365), Одесской (312), Николаевской (293) областях и в Киеве (371)”, – сообщил министр.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/855950951614568

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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