От осложнений после COVID-19 умерла сестра 41-го президента США

11.01.2021, 9:10, Новости дня

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Нэнси Буш Эллис, сестра 41-го президента США Джорджа Буша и тетя 43-го президента страны Джорджа Буша-младшего, умерла в возрасте 94 лет. Об этом 10 января сообщил The New York Times.

Ее сын рассказал, что причиной смерти стали осложнения, связанные с коронавирусной болезнью COVID-19. 30 декабря 2020 года женщину госпитализировали с лихорадкой, тест на коронавирус был положительным. Через несколько дней основные симптомы коронавирусного заболевания прошли, но общее состояние здоровья ухудшилось.

Издание отметило, что Нэнси Буш активно участвовала в президентских кампаниях как брата, так и племянника, была активной защитницей окружающей среды.

США занимают первое место в мире по распростренению коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 11 января в стране подтвреждено 22,4 млн случаев заражения, 374,3 тыс. человек умерли, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист