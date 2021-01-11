 

От осложнений после COVID-19 умерла сестра 41-го президента США

11.01.2021, 9:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Нэнси Буш Эллис, сестра 41-го президента США Джорджа Буша и тетя 43-го президента страны Джорджа Буша-младшего, умерла в возрасте 94 лет. Об этом 10 января сообщил The New York Times.

Ее сын рассказал, что причиной смерти стали осложнения, связанные с коронавирусной болезнью COVID-19. 30 декабря 2020 года женщину госпитализировали с лихорадкой, тест на коронавирус был положительным. Через несколько дней основные симптомы коронавирусного заболевания прошли, но общее состояние здоровья ухудшилось.

Издание отметило, что Нэнси Буш активно участвовала в президентских кампаниях как брата, так и племянника, была активной защитницей окружающей среды.

США занимают первое место в мире по распростренению коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 11 января в стране подтвреждено 22,4 млн случаев заражения, 374,3 тыс. человек умерли, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11 / Глава Узбекистана позвонил Путину по поводу российской вакцины

14.08 / Премьер-министр Болгарии сообщил о планах изменить конституцию страны

06.07 / Трамп обдумывает серию президентских указов по Китаю, промышленности и иммиграции

14.10 / В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом

18.11 / СК решил не тратить 3,6 млн рублей на мониторинг соцсетей

20.09 / В Черкасской области вооруженные рейдеры пытались собрать чужой урожай – полиция

30.07 / VOAэкспресс 29 июля 2020

21.08 / Главврач больницы заявил о невозможности транспортировки Навального

08.09 / Рубль снизился к доллару

30.09 / ЦИК отменил решение, которым действующему мэру Умани отказали в регистрации кандидатом на выборах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска