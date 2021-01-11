Минюст и МВД подготовили новые наказания для нарушителей ПДД

11.01.2021, 8:59, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Водителя, в течение года совершившего три грубых нарушения ПДД, таких как выезд на встречную полосу или проезд на красный свет, смогут лишить прав на срок до полутора лет, сообщают СМИ.

Как пишет «Коммерсант», этой нормой и рядом других ужесточений Минюст планирует дополнить проект нового КоАП. В частности, планируется включить в КоАП ряд новых норм, в том числе новый вид наказания для злостных нарушителей.

Водителя смогут лишить прав на срок до полутора лет, если ранее в течение года он был трижды наказан за превышение скорости на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и другие виды грубых нарушений (будет учитываться комбинация из трех любых грубых нарушений, перечень которых будет закреплен в кодексе). Зафиксированные автоматическими камерами нарушения в новой «накопительной» системе учитываться не будут.

По инициативе полиции также вводится усиленное наказание для пьяных водителей, перевозящих детей до 16 лет. За пьяную езду, напомним, сегодня штрафуют на 30 тыс. рублей и лишают прав на срок до двух лет. Перевозка ребенка чревата для нетрезвого гражданина штрафом в 50 тыс. рублей и лишением прав на срок до трех лет.

Свежая норма касается пользователей электросамокатов, моноколес, гироскутеров и подобных устройств.

По действующим правилам они приравниваются к пешеходам поясняют в Минюсте, и несут ответственность по ст. 12.18 КоАП (штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей). «Управление данными средствами передвижения в состоянии опьянения увеличивает риск наезда на пешеходов, столкновения с другими транспортными средствами», – поясняют в ведомстве. Нарушения, допущенные пьяными пользователями, будут отнесены к категории «грубых» – на них не будет распространяться скидка при уплате штрафа, нельзя будет ограничиться предупреждением.

Уточняются правила наказания водителей, которые ездят без ОСАГО: если нарушение зафиксировано на камеру, автовладелец будет привлекаться к ответственности (штраф составляет 800 рублей) не чаще одного раза в сутки. 24 часов достаточно для оформления полиса, считают в Минюсте.

Напомним, в ноябре замглавы Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко сообщил, что скорость передвижения на электросамокатах и гироскутерах предлагается ограничить.