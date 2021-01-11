Лукашенко рассказал об отношении к прозвищу «батька»
11.01.2021, 8:59,
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистке Наиле Аскер-заде рассказал об отношении к прозвищу «батька».
«Ну, я и есть батька. Нравится или не нравится, батька – и батька. Я привык к этому», – сказал Лукашенко, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».
По словам белорусского лидера, он не устает от напряженного ритма жизни главы государства, так как у него нет времени задумываться об усталости.
Также Лукашенко рассказал и об отношении к командировкам. Так, ему не нравятся официальные визиты в дальние страны, поскольку он тяжело переносит такие поездки.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своего российского коллегу Владимира Путина другом и рассказал, что не испытывает подобных чувств к руководителю Украины Владимиру Зеленскому.
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