Названа причина задержки поездов в метро Москвы

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11.01.2021, 8:59, Новости дня
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Лопнувший рельс на станции «Смоленская» московского метро стал причиной увеличения интервалов движения поездов от «Курской» до «Киевской», сообщил источник в экстренных службах города.

Ранее источник сообщал, что поезда московского метро от «Курской» до «Киевской» идут с увеличенным интервалом из-за технических неполадок.

На горячей линии метрополитена сообщили, что делают все возможное для восстановления движения.

«На перегоне Арбатско-Смоленской линии, на станции «Смоленская», лопнул рельс», – передает РИА «Новости».

Он также отметил, что на месте неполадки в данный момент работает аварийная бригада. 



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