Конгресс США склоняется к импичменту для Трампа — и не только благодаря демократам

11.01.2021, 8:48, Новости дня

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Среди американских законодателей растёт число людей, готовых поддержать запуск процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal. При этом, подчёркивается в материале издания, речь не только о демократах — республиканцев, убеждённых в том, что президент должен быть отстранён в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне, становится всё больше.



Reuters

Инициатива по объявлению импичмента президенту США Дональду Трампу в связи с беспорядками в Вашингтоне в минувшую среду находит всё более широкую поддержку как в Демократической партии, так и вне неё — в пользу такого шага только что высказался ещё один член сената от республиканцев, тогда как сам глава государства до сих пор воздерживается от появлений на публике, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, под представлением к импичменту, которое планируют подать на рассмотрение палаты представителей три её члена от фракции демократов в понедельник, ставят подписи всё больше их коллег: как сообщил в субботу в эфире американского телевидения один из авторов документа, депутат палаты представителей от штата Род-Айленд Дэвид Чичиллине, ему и его соратникам удалось заручиться поддержкой 185 членов палаты от Демократической партии, но они также рассчитывают на более широкую поддержку со стороны республиканцев — хотя уже к пятнице более 150 депутатов от этой партии также поддержали представление к импичменту, пишет газета. По информации WSJ, в документе Трампа обвиняют в том, что он призывал к мятежу и спровоцировал штурм Капитолия.

Число республиканцев, обозначивших готовность поддержать отстранение Трампа, действительно растёт даже несмотря на то, что как и в какие сроки может быть организована процедура импичмента пока не ясно, пишет WSJ. В частности, сенатор-республиканец от штата Пенсильвания Пэт Туми в интервью Fox News в субботу выразил уверенность в том, что Трамп больше не может в связи со своими действиями занимать пост президента. «Я уверен в том, что президент совершил проступки, заслуживающие импичмента, но я не знаю, в какой форме этот вопрос будет рассматривать сенат — и будет ли он вообще его рассматривать. Но я действительно считаю, что поведение президента на нынешней неделе лишило его права занимать государственную должность», — цитирует Туми The Wall Street Journal. Как напоминает обозреватель газеты, ранее сенатор-республиканец от штата Небраска Бен Сасс не исключил, что может поддержать импичмент, тогда как его соратница по партии и сенатор от Аляски Лиза Меркауски призвала Трампа уйти в отставку.

Как отмечается в материале WSJ, палата представителей США в настоящий момент приостановила работу на каникулы, которые завершатся лишь к моменту инаугурации избранного президента Джо Байдена, однако руководство Демократической партии пока так и не объявило об экстренном заседании палаты для рассмотрения вопроса об импичменте Трампа. Демократическая фракция палаты в большинстве своём выступает за проведение такого заседания уже на следующей неделе и немедленную передачу представления к импичменту в сенат — и если представление действительно будет принято большинством голосов в эти сроки, Трамп станет первым президентом в истории США, в отношении которого дважды запускали процедуру импичмента, пишет обозреватель газеты. Между тем, лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл в пятницу распространил среди других сенаторов-республиканцев служебную записку с примерным описанием того, как может быть организован второй процесс по импичменту Трампа, где говорилось, что организовать этот процесс до инаугурации Байдена будет невозможно, пишет журналист.

Байден пока не поддержал призывы отстранить Трампа, заявив, что сейчас вместе со своей администрацией занимается подготовкой к началу работы на фоне пандемии коронавируса и дргуих вызовов, пишет WSJ. Вместе с тем, избранный президент процитировал в «Твиттере» собственную речь, написав: «Наш президент не может быть вне закона. Наша судебная власть служит народу, а не защищает власть имущих».

По информации WSJ, в субботу к Байдену обратилась группа из семи депутатов палаты представителей от Республиканской партии, призвав избранного президента не поддерживать процесс импичмента в отношении предшественника. «Этот импичмент помешает вам решать приоритетную задачу по сплочению американцев и станет для страны ещё одним отвлекающим фактором в период, когда наши сограждане страдают от пандемии и её экономических последствий», — цитирует издание обращение республиканцев.

В Белом доме на просьбы журналистов WSJ прокомментировать ситуацию оперативно не отреагировали, но в пятницу один из официальных представителей президента заявил, что «политически мотивированный импичмент в отношении президента, который отлично справился с работой, за 12 дней до оконания его срока лишь углубит раскол, существующий внутри нашей великой страны». По данным газеты, господин Трамп на протяжении субботы воздерживался от публичных выступлений и оставался в Белом доме; он занимается подготовкой к отъезду из Белого дома, который скорее всего состоится ещё 19 января.

В пятницу руководство Twitter приняло решение заблокировать личную страницу Дональда Трампа в этой соцсети, сославшись на то, что его заявления могут разжечь новые акты насилия, поскольку его сторонники планируют провести несколько акций во время инаугурации Байдена, пишет WSJ. Как подчеркиваёт журналист издания, такое решение со стороны Twitter раскритиковали многие члены Республиканской партии, включая сенатора Марко Рубио и экс-постпреда США при ООН Никки Хейли, которая, впрочем, подчеркнула, что Трамп ещё предстанет перед судом истории.