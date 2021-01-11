Байден склонен к конструктиву, но большого потепления отношений США и России ждать не стоит

11.01.2021, 8:48, Новости дня

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Правительство Байдена склонно к тому, чтобы наладить с Россией конструктивные отношения, договориться о новом соглашении по ядерному оружию. Однако, как полагает автор статьи в Arab News, этому помешает как масштабная кибератака, которую приписывают России, так и слишком тесное сотрудничество Путина с Си Цзиньпином.



Reuters

Из-за нападения на Капитолий, которое произошло в среду, многие не заметили более важного нападения на интересы США, пишет политолог Эндрю Хаммонд в своей статье для Arab News. Дело в том, что в тот же день разведка США в своём отчёте сообщила, что до 10 американских ведомств, включая министерство финансов, возможно, были взломаны. Кибератака коснулась и неправительственных организаций.

По словам автора статьи, если бы не штурм Капитолия и распространение пандемии, это событие было бы на всех передовицах. Но отвечать на эту кибератаку придётся Джо Байдену, и в скорые сроки. При этом отношения у США с Россией уже в стадии глубокой заморозки.

И, по словам автора статьи, уже ясно, что Байден предпримет некие значимые шаги, и не только санкции. У него для этого есть разные варианты от финансовых инструментов до ответных кибератак против российской инфраструктуры. Итоговые решения будут зависеть от того, насколько большой ущерб был от этого нападения. Кроме того, первым делом он постарается выделить пути, как сократить возможности иностранных кибератак против США.

И даже несмотря на то, что от Байдена ожидают резкого ответа в адрес России, в среднесрочной перспективе его команда склонна культивировать более конструктивные отношения. Так, Байден был одним из архитекторов перезагрузки Обамы, благодаря которой странам удалось достигнуть соглашения о ядерном разоружении. И теперь он намерен возобновить переговоры в этом направлении.

У РФ нет больших надежд на Байдена. Четыре года при Трампе стали для неё большим разочарованием, отмечает автор статьи. Во время его президентского срока проблемы были связаны и с расследованием его «сговора» с Россией, и с рядом других вопросов от Сирии и Ирана до контроля над вооружениями.

Одним из главных вопросов для Байдена будет уровень, насколько тёплые отношения в реальности сложились между Путиным и Си Цзиньпином. Считается, что их сотрудничество в основном касается вопросов политики и безопасности. Впрочем, между ними налажен и экономический диалог. Китайский президент отметил в прошлом году, что двусторонние отношения между ними были самыми крепкими и глубокими из всех стран мира.

Из-за этого у потенциального улучшения отношений между Россией и Китаем при Байдене есть строгие границы. На этом процессе могут сказаться как последствия от кибератак, так и слишком близкое сотрудничество Москвы и Пекина, делает вывод обозреватель Arab News.