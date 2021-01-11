В московском метро остановлено движение поездов от «Курской» до «Киевской»

11.01.2021, 8:42, Новости дня

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Движение поездов остановлено от «Курской» до «Киевской» на Арбатско-Покровской линии метро Москвы, сообщили на горячей линии метрополитена.

«С «Курской» до «Киевской» нет движения поездов по техническим причинам», – сообщил источник РИА «Новости», уточнив, что время восстановления движения пока неизвестно.

«Движение поездов на Арбатско-Покровской линии введем в график ориентировочно в течение 15 минут. Приносим извинения за временные неудобства», – сообщили позднее в Twitter московского метрополитена.

Вместе с тем в экстренных службах города сообщили, что полной остановки движения на этом участке линии нет. «Поезда идут от «Курской» до «Киевской» с увеличенным интервалом, движение полностью не было оставлено», – сказали в экстренных службах.