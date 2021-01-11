Светлана Лобода показала новый костюм по цене подержанного автомобиля

11.01.2021, 8:40, Разное

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Певица Светлана Лобода приобрела дорогостоящий костюм по цене подержанного автомобиля. Его исполнительница показала своим подписчикам в Instagram в разделе Stories.

Впоследствии выяснилось, что Светлана Лобода стала владелицей костюма от бренда Alexander McQueen. Стоимость черных брюк и удлиненного пиджака составила 330 000 рублей, поклонники отметили, что за такую сумму можно купить подержанную машину. Также певица решила сменить свой имидж, на светском рауте она появилась с новой прической, зачесав волосы назад.

Стоит напомнить, что в Дубае на Рождество у Светланы Лободы состоялся большой сольный концерт. Гости, присутствовавшие на мероприятии, впоследствии заявили, что исполнительница не только пела песни, но и устроила показ мод. Она несколько раз меняла наряды, чтобы блистать перед поклонниками.