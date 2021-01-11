 

10 января боевики на Донбассе дважды нарушали режим тишины – штаб ООС

11.01.2021, 8:18, Новости дня
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10 января российско-оккупационные войска на Донбассе дважды нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 11 января.

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из станкового противотанкового гранатомета неподалеку Авдеевки. Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь в сторону наших позиций с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета”, – говорится в сообщении.

Среди украинских военнослужащих потерь нет.

“В ответ на обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации наши воины оказали противнику адекватный ответ”, – отметили в штабе.

С начала суток 11 января нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/4313352858680495/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. По данным Генштаба ВСУ, за время перемирия погибли четверо военнослужащих, 18 были ранены. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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