 

Алжир первым в Африке зарегистрировал вакцину от коронавируса “Спутник V”

11.01.2021, 8:10, Разное
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Алжир стал первым государством африканского континента, официально одобрившим применение вакцины. Процедура состоялась в ускоренном режиме. Аналогично
вакцина “Спутник V” ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии и Сербии.

Поставки вакцины в Алжир будут обеспечены благодаря
международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах. Вакцина “Спутник V” имеет объективные преимущества перед другими препаратами.

Так, эффективность российской вакцины от коронавируса выше 90%, она обеспечивает полную защиту от
тяжелых случаев заболевания. Вакцина
“Спутник V” создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных
векторов человека, которые вызывают обычную простуду, и с которыми человечество
сталкивалось на протяжении тысячелетий.

Кроме того, в вакцине
“Спутник V” используются два разных вектора для двух уколов в процессе
вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с препаратами,
которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов. Среди ее преимуществ безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий, что доказано в более чем 250 клинических исследованиях на
протяжении двух десятилетий.

На данный момент более 1,5 миллиона человек человек уже вакцинированы
препаратом “Спутник V” от коронавируса в мире. Разработчики вакцины “Спутник V”
сотрудничают с компанией AstraZeneca для совместных клинических исследований с
целью повышения эффективности вакцины AstraZeneca. Вакцина “Спутник V” одобрена в России, Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии.
Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС.

Доказано, что “Спутник V” не
вызывает сильной аллергии. А температура хранения препарата на
уровне 2+8 градусов Цельсия позволяет хранить ее в обычном холодильнике без
необходимости инвестиций в дополнительную инфраструктуру холодовой цепи. Цена “Спутник V” составляет менее десяти долларов за инъекцию, что делает ее
доступной для всего мира.



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