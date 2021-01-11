 

«Самый серьёзный кризис на нашей памяти» — главврач Англии призвал британцев оставаться дома

11.01.2021, 7:54, Новости дня
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Главный советник правительства Великобритании по медицине Крис Уитти предупредил британцев об опасности нарушения введённых в стране карантинных мер, пишет The Times. Как отметил эксперт, это может привести к «смертям, которых можно было бы избежать». При этом целый ряд консультантов правительства в области здравоохранения и вовсе указали на необходимость ужесточения действующих ограничений.


Reuters

Главный врач Англии профессор Крис Уитти призвал британцев соблюдать строгие ограничительные меры и избегать встреч с друзьями или родственниками на фоне «самого серьёзного кризиса на нашей памяти», с которым столкнулись больницы по всей Великобритании, пишет The Times. 

В телевизионном обращении к нации главный правительственный советник по медицине предупредил, что и без того находящиеся под колоссальным давлением больницы уже в течение нескольких недель могут начать отказывать пациентам в госпитализации из-за нехватки коечного фонда. Это, по словам Уитти, в свою очередь, приведёт к «смертям, которых можно было бы избежать».

Единственный способ, по мнению специалиста, не допустить подобной ситуации — не покидать дом без уважительной причины.

«Мы должны оставаться дома, за исключением поездок на работу, физических упражнений и деятельности, обусловленной острой необходимостью», — заявил профессор, отметив, что каждый британец, выходящий на улицу без уважительной причины, может стать «звеном в цепочке распространения» коронавируса, в конце которой находится человек в зоне риска.

«Соблюдение этих правил спасает жизни. Всё просто», — сказала министр внутренних дел Прити Пател. При этом британская полиция получила полномочия штрафовать граждан в случае нарушения правил выхода из дома без уважительной причины. 

Как отмечает издание, подобные меры и призывы оказались необходимы в связи с весьма «тревожной» ситуацией с распространением коронавируса. Так, в данный момент вирусом заражён каждый 30-й житель Лондона. Беспокойство вызывает и уровень смертности. В субботу от СOVID-19 в Великобритании умерли 1035 человек. Таким образом, общее число британцев, умерших за весь период пандемии, превысило 80 тыс.

При этом советники британского правительства по медицине настаивают, что действующих на данный момент ограничительных мер, призванных сдержать распространение коронавируса, недостаточно. Так, консультант Министерства здравоохранения профессор Роберт Уэст отметил, что введённые ограничения «по-прежнему допускают ту деятельность, которая способствует распространению вируса».

Член специальной Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE), в задачи которой входит составление рекомендаций для правительства по вопросам борьбы с коронавирусом, Сьюзан Мичи также настаивает, что действующие меры являются «слишком мягкими». Как пишет The Times, Мичи указывает на необходимость более строгого карантина, нежели первый национальный локдаун марта 2020 года.



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