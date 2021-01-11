Наблюдатели оценили ход выборов президента Киргизии

11.01.2021, 7:48, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Наблюдатели СНГ отметили организованность и прозрачность процесса голосования на выборах президента Киргизии, сообщил глава миссии Василий Волков.

«Процесс голосования был хорошо организованным и прозрачным», – цитирует РИА «Новости» Волкова.

По его словам, ЦИК Киргизии принял все необходимые меры для проведения «открытых и транспарентных» выборов, а также обеспечил условия для реализации права граждан на свободное волеизъявление.

«В ходе наблюдения за выборами были выявлены незначительные нарушения, но они не смогут повлиять на итоги голосования», – подчеркнул Волков.

Тем временем генеральный секретарь ШОС Владимир Норов заявил, что выборы президента Киргизии прошли открыто и свободно.

«Выборы президента Киргизии прошли открыто и свободно, они легитимны», – сообщил он.

По словам Норова, приглашение международных наблюдателей говорит о «стремлении Киргизии обеспечить максимальную прозрачность и демократичность выборов».

«Миссия заявляет, что досрочные выборы и референдум по определению формы правления проведены в соответствии с законодательством страны и принятыми Киргизией международными обязательствами. Нарушения законодательства не отмечены», – подчеркнул он.

Как добавил Норов, согласно выводам миссии мероприятия в рамках выборов проводились открыто и подробно освещались в СМИ, всем кандидатам были обеспечены равные условия. «Выборы в Киргизии состоялись на широкой конкурентной основе, в атмосфере открытости и прозрачности», – отметил генсек ШОС.

В воскресенье в Киргизии состоялись досрочные выборы президента. В октября в Бишкеке произошли протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент по итогам выборов. ЦИК объявил, что назначит повторные выборы в парламент. Президент Сооронбай Жээнбеков объявил о решении покинуть пост врио президента стал Жапаров.

Напомним, ранее в понедельник ЦИК страны после подсчета бюллетеней с 98,02% избирательных участков сообщил, что на выборах президента Киргизии Садыр Жапаров набирает 79,20% голосов.