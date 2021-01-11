 

Писатель Быков впервые показал публике новорожденного сына

11.01.2021, 7:46, Разное
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Российский писатель и журналист Дмитрий Быков впервые появился на публике с новорожденным сыном. Его он взял на радиостанцию «Эхо Москвы», где творческий деятель выступает в авторской передаче, а также опубликовал в социальной сети совместную с ребенком фотографию.
По словам Дмитрия Быкова, для Шервуда (такое имя ему дали родители) это был первый радиоэфир, о чем он рассказал своим подписчикам в Facebook. Поклонники писателя обрадовались, увидев Быкова с сыном. Они рассказали отцу, что Шервуд является его копией. Многие поклонники писателя пожелали ему и сыну здоровья и счастья.

Для Дмитрия Быкова Шервуд стал третьим ребенком, родился он в браке со студенткой и переводчицей Екатериной Кевхишвили, о чем журналист пояснил 1 ноября. До этого писатель был женат на биологе Надежде Гурской и писательнице Ирине Лукьяновой, родившей сына Андрея и дочь Евгению.



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