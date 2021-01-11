 

Участница «Холостяка» с Тимати раскрыла итоги финала нового сезона

11.01.2021, 7:46, Разное
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Одна из участниц шоу «Холостяк», где в новом сезоне принял участие рэпер Тимати, рассказала, чем завершится проект. Узнав вероятные результаты, у поклонников исполнителя только усилились подозрения в том, что все это является пиар-акцией певца.
Съемки финального эпизода шоу «Холостяк» проходили в Дубае, поэтому участники уже должны знать о выборе Тимати. Так, в Telegram-канале «Курятник» появилась информация, что в итоге Тимати никого не выберет, но достоверность этого заявления удастся проверить только в марте, когда состоится премьерный показ шоу.

На то, что участие Тимати в шоу «Холостяк» является всего лишь пиаром, его поклонников надоумил тот факт, что перед этим он расстался с Анастасией Решетовой. И итоговые результаты могут только укрепить подозрения. Кроме того, сейчас в Дубае находится Решетова вместе с сыном Тимати. Она встречала там Новый год. Позднее к ней прилетел Тимати, Решетова даже сфотографировала его вместе с ребенком, с которым он долго сидел у моря.



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