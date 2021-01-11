 

Доставка «Гитлер-кебаб» в Гамбурге просуществовала 12 минут с момента открытия

11.01.2021, 7:11, Разное
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В Гамбурге местный бизнесмен турецкого происхождения открыл службу доставки “Гитлер-кебаб”, однако власти прекратили её работу уже спустя 12 минут после объявления о запуске.

Как сообщает “Немецкая волна”, предприниматель выбрал такое неоднозначное название, вдохновившись аналогичным проектом из Москвы. К тому же, отмечает он, Гитлер похож на Эрдогана – турок отметил такие черты, как волевые усы, амбициозность и подавление меньшинств.

Несмотря на уверенность предпринимателя в своём успехе, доставка просуществовала рекордно короткие сроки: сразу после публикации объявления о начале работы службы, на него пожаловались в полицию. Публикация была быстро удалена, а “в гости” к турку нагрянули стражи порядка, уведомившие его о недопустимости героизации нацизма. Будет ли заведено дело, полицейские пока не решили – это зависит от поведения самого подозреваемого и его раскаяния.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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