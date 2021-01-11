 

Названы лучшие и худшие комплектующие компьютера ушедшего года

11.01.2021, 7:04, Новости дня
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Лучшим процессором прошлого года издание TechSpot назвало AMD Ryzen 9 5950X. Самое интересное, что худшие, по мнению аналитиков, также выпущены под тем же самым брендом. К ним отнесли все устройства из линейки процессоров XT.

Среди видеокарт лучших не оказалось. Хорошие технические характеристики отмечены у изделий компании NVIDIA, однако все они слишком дороги. А худшей видеокартой, по версии издания, стала Radeon RX 6900 XT.

Лучшей материнской платой 2020 года стала AMD B550, худшей – Asrock Z490. Среди CPU победителями признаны Ryzen 7 4800U, аутсайдерами – Intel Core i7-10750H. Достойным восхищения монитором признан Asus ROG Swift PG259QN, порицания – Viotek GFI27QXA.



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