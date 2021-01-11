Эксперт рассказал, зачем нужен секретный код смартфона

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11.01.2021, 7:04, Новости дня
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По словам Станислава Косарева из Университета «Синергия», секретный код в смартфоне нужен, прежде всего, для получения доступа к настройкам. С его помощью можно отремонтировать устройство, сбросить все настройки и т.д.

Также в мастерской при помощи этого кода узнают о характеристиках смартфонов, которые большинству пользователей ни о чем не скажут. В коде содержится информация о стандартной прошивке, он позволяет проверить функции.

Иногда после восстановления работоспособности устройства необходимо провести тестирование. Информация, заложенная в коде, поможет сделать и это. Обычным пользователям эксперт не советует экспериментировать с секретным кодом, так как можно самому себе создать ненужные проблемы.



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