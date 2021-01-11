Лукашенко раскрыл стоимость российского газа для Белоруссии

11.01.2021, 6:54, Новости дня

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Цена на российский природный газ для Белоруссии на 2021 год составит 128,5 доллара за 1 тыс. кубометров, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко. При этом он отметил, что цена за российский газ могла бы быть «более справедливой».

«128,5 (долларов). Но я округляю, 130», – сказал Лукашенко в программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде на канале «Россия 1». Таким образом глава государства прокомментировал цену на газ на 2021 год, передает РИА «Новости».

«Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так», – отметил он.

При этом Лукашенко сообщил, что еще не обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным и не намерен инициировать этот диалог. «Если вы так решили, пусть будет так», – добавил белорусский лидер.

Лукашенко также считает, что РФ и Белоруссии необходима более глубокая экономическая интеграция, это будет способствовать решению политических вопросов между двумя странами.

«Конечно. И нам надо в экономике, в людях и так далее абсолютно ничего не препятствовать. Тем более России, нам надо, наоборот, ближе быть, и тогда и политические вопросы пойдут. А когда люди видят, что мы телепаемся 30 лет на одном месте в строительстве союзного государства, они резонно задают вопрос: а почему?», – сказал он.

Вместе с тем белорусский лидер подчеркнул, что уровень взаимодействия между Россией и Белоруссией выше, чем у этих стран с какой-либо другой страной.

Говоря о статусе валютного союза между Белоруссией и Россией, Лукашенко заявил, что глубокой проработки этого вопроса пока не велось.

«Потому что мы изначально с президентом РФ определились, что валютный союз, единая валюта и так далее – это венец. Мы к этому должны прийти. Да и такой, в общем-то, дикой необходимости не было. Так ваши национальные банки, наш национальный банк единогласно заявили: нет проблем здесь», – подчеркнул Лукашенко.

Контракт на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики между Газпромом и «Газпром трансгаз Беларусь» действовал до конца 2020 года. Цена на поставку российского газа в 2020 году для Белоруссии составляла 127 долларов за 1 тыс. кубометров.

В конце 2020 года глава Газпрома Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подписали протокол, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2021 году.