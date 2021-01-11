Компания Microsoft намерена создавать цифровые копии людей

11.01.2021, 6:10, Новости дня

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Компания Microsoft оформила необычный патент. На сайте американского патентного бюро уже размещена информация об авторских правах на новое изобретение, которое состоит в создании цифровой копии человека.

Но самое главное, что речь-то идет об уже умерших людях, говорят эксперты. Их цифровую копию разработчик программного обеспечения создаст в виде чат-бота.

Таким образом, говорят специалисты, вы сможете пообщаться с родственниками или друзьями, которые уже пребывают, увы, не в нашем мире. При этом будут использованы фотографии, видеозаписи и другие материалы, оставленными ими при жизни. Как будет работать данная система, пока не сообщается. Вероятно, мы узнаем об этом в ближайшее время.