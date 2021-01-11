 

В Техасе создали симулятор сытости, предназначенный для похудения

11.01.2021, 6:10, Новости дня
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Устройство выглядит как крошечный имплант, который вживляют в желудок человека. С ним появляется постоянное чувство сытости. То есть, голода вы уже не ощутите.

Симулятор сытости, созданный специалистами Техасского университета, предназначен для людей, привыкших к перееданию. По мнению экспертов, именно эта привычка в большинстве случаев мешает сбрасывать лишний вес.

Однако с новым симулятором, который посылает нужные сигналы в мозг, чувство голода, не покидавшее вас ранее почти никогда, уйдет на второй план. Не получая излишка пищи, организм постепенно восстанавливает свой естественный вес, говорят ученые. Главное, чтобы ожирение не было следствием каких-либо серьезных нарушений здоровья.



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