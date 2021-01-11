 

На старом ядерном реакторе американцы создадут аккумуляторы будущего

11.01.2021, 6:10, Новости дня
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Ядерный реактор HFIR, принадлежащий Окриджской лаборатории, построен более 55 лет назад. Тем не менее, он остается полезным для научных изысканий. Здесь, в частности, проводится немало экспериментов, в том числе и по созданию суперконденсаторов или аккумуляторов нового поколения.

Американские ученые пытаются изучить новые пористые структуры, из которых планируют создать суперконденсаторы. Они, напомним, считаются чем-то средним между обычными конденсаторами и аккумуляторами.

Если работа увенчается успехом, до создания сверхмощного аккумулятора, который решит нынешние проблемы в конструкции электромобилей и других машин, требующих много энергии для работы, будет рукой подать. Предполагается, что такие батареи будут иметь огромный ресурс и смогут выдерживать гигантское количество циклов зарядки и разрядки.



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