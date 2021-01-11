В Китае оценили шансы Запада «проломить» российский щит ПВО

11.01.2021, 6:00, Новости дня

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Китайский журналист Ши Вэнь оценил готовность российских противоракетных комплексов оперативно отразить удары извне и реагировать на военные провокации Запада.

«Система противовоздушной обороны на стратегическом направлении запад и юг РФ была последовательно модернизирована, дальность действия средств обороны увеличена вдвое, а эффективность ПВО повышена на 20%», – цитирует РИА «Новости» публикацию Ши Вэня на портале «Чжунго цзюньван».

Журналист считает, что этого удалось достичь в том числе, за счет поставок в войска зенитно-ракетных комплексов С-400 и вывода на боевое дежурство ЗРК С-300В4 на Курилах. Кроме того, автора статьи впечатлили выдающиеся характеристики почти завершившего государственные испытания зенитно-ракетного комплекса С-500, который будет поставлен на экспериментальное боевое дежурство в ближайшие годы, говорится в публикации.

По словам журналиста, стоит обратить внимание на систему ПЛ-19 «Нудоль», которая способна не только точно поражать баллистические ракеты малой и средней дальности, но и уничтожать спутники в пределах орбиты от 0,2 тыс. до 1,5 тыс. километров.

Россия ускорила создание интегрированной системы воздушно-космической обороны и укрепляет построение сети разведки и раннего предупреждения. Наземная радиолокационная сеть дальнего действия и «Единая космическая система» (ЕКС) стали «глазами» российской ПРО. Кроме того, у российских военных есть система балансирования в воздушно-космической обороне, так, ЗРК С-300В4 может вести систематические боевые операции с местным гарнизоном БРК «Бастион», зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1», а также с авиационным соединением Су-35С, подчернкул китайский журналист.

По его мнению, российская сеть воздушно-космической обороны готова к отражению ударов, а планы по ее модернизации превратят ее в важную силу сдерживания западных стран.