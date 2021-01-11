 

Помпео обвинил Обаму в глупости и риске жизнями американцев

11.01.2021, 6:00, Новости дня
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Барак Обама рисковал жизнями американцев, когда, возглавляя США, соблюдал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщил глава Госдепа Майкл Помпео.

Помпео сообщил в Twitter, что в договоре участвовали «две стороны» и что РФ якобы «обманывала и наращивала» вооружения. По словам Помпео, если лишь одна из сторон соблюдает договор, «это называется глупостью». Он считает, что Обама «в одностороннем порядке разоружился по ДРСМД», но администрация Дональда Трампа «сказала «достаточно» и вышла из одностороннего договора, который сделал Америку беззащитной».

В феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД. 4 марта президент РФ Владимир Путин также подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД.



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