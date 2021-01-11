Жапаров побеждает на выборах президента Киргизии

11.01.2021, 6:00, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На выборах президента Киргизии Садыр Жапаров набирает 79,20% голосов, сообщил ЦИК страны после подсчета бюллетеней с 98,02% избирательных участков.

В Бишкеке подсчитаны 100% голосов. В столице Жапаров набрал 52,13%. В Бишкеке второе место занял Бабыржан Тольбаев, который получил 8,53%, при этом в масштабах страны вторым стал Адахан Мадумаров с 6,69% голосов. Явка на выборах составила 39,75%. На референдуме по вопросу о форме правления за президентскую форму высказались 80,99% (обработаны данные с 97,82%), передает ТАСС.

В воскресенье в Киргизии состоялись досрочные выборы президента. В октября в Бишкеке произошли протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент по итогам выборов. ЦИК объявил, что назначит повторные выборы в парламент. Президент Сооронбай Жээнбеков объявил о решении покинуть пост врио президента стал Жапаров.