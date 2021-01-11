Ученые ищут связь между засухой XIV века и современным глобальным потеплением

11.01.2021, 5:16, Новости дня

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Оказывается, в средневековой Европе хотя бы раз в столетие случалась засуха, результатом которой становился неурожай и голод на обширных территориях. Особенно жестокой была засуха XIV века.

Аномальные изменения климата порой носят эпизодический характер, отмечают ученые. И на нашей памяти тоже такое случалось. Теперь остается понять, как возникающие засухи связаны с процессом глобального потепления?

Поможет в этом изучение истории. Скажем, засушливое лето и чрезмерно высокая температура предшествовала сильному похолоданию 1302-1307 годов, которое иногда называют малым ледниковым периодом. Не исключено, что такие же события произойдут и в наше время. Нужно только определить, насколько велико здесь антропологическое влияние.