 

Ученые ищут связь между засухой XIV века и современным глобальным потеплением

11.01.2021, 5:16, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Оказывается, в средневековой Европе хотя бы раз в столетие случалась засуха, результатом которой становился неурожай и голод на обширных территориях. Особенно жестокой была засуха XIV века.

Аномальные изменения климата порой носят эпизодический характер, отмечают ученые. И на нашей памяти тоже такое случалось. Теперь остается понять, как возникающие засухи связаны с процессом глобального потепления?

Поможет в этом изучение истории. Скажем, засушливое лето и чрезмерно высокая температура предшествовала сильному похолоданию 1302-1307 годов, которое иногда называют малым ледниковым периодом. Не исключено, что такие же события произойдут и в наше время. Нужно только определить, насколько велико здесь антропологическое влияние.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / Испытания российской вакцины от коронавируса стартовали в Белоруссии

19.12 / Помощь Украине в борьбе с COVID-19 предоставили 30 государств – МИД

13.11 / Бутина: Американцы будут пытаться влиять на информационную повестку в РФ перед выборами

30.12 / В Берлине начали выдавать паспорта «свободной Беларуси»

17.07 / В Киеве у входа на станцию метро “Шулявская” произошел взрыв

23.09 / Вопросы Крыма и Донбасса не должны стать привычными элементами международного пейзажа – Зеленский

10.12 / Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о “пожизненной неприкосновенности” для Путина

04.08 / Дегтярев поручил сделать систему соцподдержки Хабаровского края «дружелюбнее»

02.07 / “Украинские военные готовы к сопротивлению”. Резников прокомментировал вероятность вторжения РФ в Херсонскую область

20.07 / В Германии заявили об изоляции из-за «Северного потока – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска