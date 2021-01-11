 

Ученые рассказали о закономерностях вооруженных конфликтов

11.01.2021, 5:16, Новости дня
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Ученые из Института Санта-Фе и Корнельского университета предложили свою модель, объясняющую, как войны и вооруженные конфликты распространяются по территории разных стран. Для этого они провели математические вычисления на основе данных, собранных по конфликтам в Африке и в других регионах, где войны возникали в прошлом.

По мнению исследователей, несмотря на различия в географии, причин конфликтов, условиях, в которых они происходили, все военные действия развиваются по одному и тому же сценарию.

При этом малые конфликты можно рассматривать как часть крупномасштабных войн. Первые изыскания по данной теме ученые пытались делать еще в период Второй мировой. Теперь же им удалось систематизировать полученные знания настолько, что появилась возможность прогнозировать войны.



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