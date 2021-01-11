Мнение: Вольтман за Сталина

11.01.2021, 5:08, Разное

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В Москве бушует скандал вокруг заведения общепита под названием “Сталин”. Оно не успело открыться, как его уже закрыли с полицией. Слушал по радио интервью с владельцем смелого стартапа: он с болью в голосе рассказывал, как к нему чуть ли не в первый же день после открытия заявились взбешенные полицейские и орали – “Да ты что?! Немедленно придумай какое-нибудь другое, НОРМАЛЬНОЕ название!!” А хозяин переименовываться не хотел – для него ж в названии и был весь цимес, под него вся концепция была выстроена: и повара в форме сотрудников НКВД, и названия донеров – “Молотов”, “Каганович”… Причем, по его словам, задумка себя оправдывала, народ повалил и выручка в 2-2,5 раза превысила его ожидания.

И тут нате – новоявленный “сталинист-бизнесмен” (что само по себе оксюморон) вдруг почувствовал на себе тяжелую длань собянинского административного ресурса! Мне, кстати, показалась забавной фамилия креативного владельца – Станислав Вольтман. Презрел человек в погоне за длинным рублем даже “дело врачей”… Никакой исторической памяти, лишь бы выпендриться! “Официанты в форме военнослужащих НКВД”, мама дорогая.. Мда, тут еще и Ленин вспоминается: “Буржуа охотно продаст веревку, на которой его же и повесят”.

Вспоминается, тут аналогичный скандал в Москве, правда, вокруг общепита с противоположным знаком. Я о нем писал уже: “Суть нынешнего времени хорошо проявилась в давнем смешном конфликте – когда в Москве на Ленинградском проспекте «по требованию возмущенных граждан» прикрыли шашлычную «Антисоветская». Дело было во времена еще вроде вегетарианские, когда Россия еще не играла с таким упоением в танчики и самолетики – в 2009 году. Но натурально – было «обращение Совета ветеранов» под руководством бывшего члена Политбюро ЦК КПСС Долгих, что, дескать, название шашлычной «Антисоветская» оскорбляет ветеранов, «которые уважительно относятся к советскому периоду в нашей истории», и поэтому надо убрать с фасада шашлычной «неуместный политический каламбур».

“Антисоветскую” в свое время закрыли, несмотря даже на то, что у названия была вполне тефлоновая легенда, объясняющая название: дескать, там никакой политической подоплеки, она так названа просто потому, что находится аккурат напротив… гостиницы “Советская”! Мы, кстати, даже успели в 2009 году провести одно Чаепитие Бесплатной партии в “Антисоветской” – прямо незадолго до закрытия, и я писал тогда: “В силу всех этих причин (музыка, отдаленность, неудобно идти от метро) использовать шашлычную для Чаепитий в дальнейшем, скорее всего, нецелесообразно. Кроме того, больно видеть испорченную стараниями Митволя вывеску: теперь там вместо “Антисоветская” – какая-то “Асоветская”. Это при том, что одновременно над стоящим напротив “Отелем “Советский” вьется ОГРОМНЫЙ… красный флаг СССР! Долго смотреть на такое торжество “совка”, на мой взгляд, вредно для здоровья”.

Мэрия, получается, проявляет даже некоторую последовательность: в 2009 она закрыла “Антисоветскую”, как бы поддерживая совков против либералов, а теперь вот закрывает “Сталина”, поддерживая уже либералов против совков – а на самом деле в обоих случаях попросту выжигая всё необычное и нестандартное, любую политизацию.

Какое у меня к этому отношение? Я в свое время гневно осудил произвол с закрытием “Антисоветской”. Значит ли это, что за закрытие “Сталина” (которого я, естественно, считаю упырём и палачом) я должен быть обеими руками? И да, и нет. То есть я лично, как человек – против всей этой клоунады, против “увековечивания” имени Сталина и готов агитировать и призывать всех в такое гнусное заведение не ходить и денег там никаких не оставлять – добиваясь, чтобы оно прогорело и закрылось.

Но я, тем не менее, резко против его административного закрытия! Потому что это и незаконно, и неумно. Также, как я был против закрытия или даже просто переименования “Антисоветской”. В этом, на мой взгляд, заключается самая суть либерального подхода – люди должны сами решать, сами делать выбор, они свободны. Не нравится тебе кафе “Сталин” (или шашлычная “Антисоветская”) – просто не ходи туда, и всё. Можешь даже собрать единомышленников и встать у входа в заведение с плакатами “Люди, как вам не стыдно?” и “Люди, не ходите туда!” – это тоже нормально. Но натравливать полицейских, всякие проверяющие органы… Это тот самый совок, против которого мы якобы таким образом боремся.

Есть тут, конечно, еще и третий вопрос: с “Антисоветской” и “Сталиным” вроде разобрались – но что если мучимый творческим зудом предприниматель Вольтман в следующий раз откроет кафешку “Гитлер”? Да с официантами, одетыми в форму офицеров СС? Закрывать ли хотя бы ее?

На мой либеральный взгляд – нет. Принцип есть принцип.