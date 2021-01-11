США собрались затруднить мирное урегулирование в Йемене

11.01.2021, 5:06, Новости дня

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США в понедельник включат йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситов) в список террористических организаций, сообщают источники.

Это приведет к заморозке активов хуситов в США. Также гражданам и компаниям США нельзя будет вести с ними бизнес. Reuters считает, что такое решение может помешать мерам по борьбе с гуманитарным кризисом в Йемене и сорвать мирные переговоры под эгидой ООН. Как сообщало издание Foreign Policy, Германия, Швеция и ряд международных организаций уже раскритиковали планы Вашингтона, передает ТАСС.

По данным источников Reuters, администрация Трампа разработала специальные «нормы допуска» для доставки гуманитарных грузов в Йемен, и введенные санкции все равно позволят гуманитарным организациям работать в стране, передает РИА «Новости».

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», а с другой – правительственные войска, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. В 2015 году против хуситов, которые сражаются с правительственными силами, выступила вторгнувшаяся в Йемен арабская коалиция.