 

Мнение: О провале и позоре космической державы

11.01.2021, 4:36, Разное
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Удивительные вещи творились в 2020 году на космической арене. #Китай совершил гигантский скачок вперед в гонке на Луну, запустив свой зонд «Чанъэ-5» и вернув домой образцы лунного грунта. В #США состоялся успешный запуск первого пилотируемого аппарата, созданного американской частной компанией, главный идеолог и бенефициар которой готовится к покорению Марса. Сверх того частная компания SpaceX стала крупнейшим оператором активных спутников в мире, владеющим самой крупной коммерческой спутниковой группировкой на орбите (893 спутника).

А тем временем #Россия, некогда первопроходец космонавтики, безуспешно искала очередную дырку от бублика на МКС. Нарушение герметичности произошло где-то в промежуточной камере российского модуля МКС «Звезда». Несколько месяцев поисков, однако, так и не дали результата, и по состоянию на конец декабря проблема осталась.

Это лишь один штрих к картине уже катастрофического положения дел в российской космической отрасли. Но вот ещё…

По числу космических пусков в 2020 году Россия пропустила вперёд и США, и Китай, отстав от каждого из них более, чем вдвое. Провал…

Меж тем разработка многоразовых метановых ракетных двигателей нового поколения — BE-4 компанией Blue Origin и Raptor компанией SpaceX — сделала США полностью независимой от России в области двигателестроения. Недавняя гордость путриотов – зато Штаты покупают у нас движки – накрывается медным тазом. Ну и дело идёт к тому, что уже «Роскосмосу» придётся обращаться к Америке за помощью в доставке космонавтов на МКС. Допрыгались на батуте, ага.

Увы, нынешняя российская космическая программа выглядит бледной тенью советского аналога. За всё постсоветское время не создано ни одного по-настоящему прорывного продукта или #технологии. Измельчание российской экономики, продолжающаяся утечка мозгов, деградация технического образования, изолированность космической индустрии международными санкциями и экспортными ограничениями, а самое главное — монополистическое квазигосударственное устройство космической индустрии при полном удушении частнопредпринимательской инициативы, — всё это является залогом гарантированного увядания былого могущества.

Зато Дмитрий #Рогозин успешно песенки сочиняет и даже отстоял в суде своё право не называться могильщиком российской космонавтики.

И никому за пролюбленное наследие Сергея Королёва и Юрия Гагарина не стыдно?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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