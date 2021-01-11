Попова: в России впервые зафиксирован «британский» штамм коронавируса

11.01.2021, 4:32, Разное

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В РФ впервые зафиксировали «британский» штамм коронавируса. Он обнаружен у гражданина РФ, вернувшегося из Великобритании, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1».

«Только одного человека это был коронавирус нового штамма», — рассказала Попова о результатах проверки россиян, вернувшихся из Британии в конце 2020 года.

По данным Всемирной организации здравоохранения, эта мутация распространяется быстрее, но не характеризуется более тяжелыми симптомами.

Власти Великобритании сообщали, что выявленный в королевстве новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразным. ВОЗ зарегистрировала новый штамм SARS CoV-2 VUI-202012/01 в 22 странах Европы.

После обнаружения новой мутации коронавируса на юго-востоке Англии резко возросло число случаев заболевания COVID-19. 8 января мэр Лондона объявил о «критической ситуации» в городе. По данным властей, каждый 30-й житель столицы королевства заражен коронавирусной инфекцией.

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В период с 30 декабря по 6 января число госпитализированных пациентов с COVID-19 возросло в Лондоне на 27%, а к аппаратам искусственной вентиляции легких подключили на 42% больше пациентов. За последние три дня в королевстве умерли более 3,5 тыс. больных коронавирусом. 5 января премьер Великобритании Борис Джонсон ввел третий по счету локдаун в стране.

В России, по официальным данным, за последние сутки число заболевших COVID-19 возросло на 22851. Таким образом, общее число официально зарегистрированных случаев заражения инфекцией в РФ с начала пандемии — 3,4 млн. Также оперштаб зарегистрировал 61837 смертей от COVID-19 за все время.