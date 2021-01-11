 

Компания Xiaomi представила очередные новинки для умного дома

11.01.2021, 4:20, Новости дня
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Год только начался, а в компании Xiaomi уже прошла презентация. На этот раз публике были представлены новые смарт-часы, а также видеокамера с углом обзора до 360 градусов, которую можно использовать в системе умного дома.

Как сообщил производитель, приобрести новые устройства можно будет уже в ближайшее время. Цены – 50-60 евро.

Умные часы Mi Smart Clock предназначены не для ношения на запястье. Они – настольные. Дисплей с диагональю почти в 4 дюйма поддерживает сенсорное управление. Кроме того, гаджет оборудован голосовым помощником. Камера Mi 360° Home Security Camera 2K Pro снимает с разрешением 3 Мп и способна обеспечивать двустороннюю голосовую связь. Картинку, разумеется, моно получать на мобильном устройстве.



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