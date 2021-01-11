 

В Соединенных Штатах могут запретить литиевые аккумуляторы 18650

11.01.2021, 4:20, Новости дня
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С жестким заявлением по поводу качества литиевых аккумуляторов 18650 выступили представители американской комиссии по безопасности потребительских товаров. Эксперты данного регулятора назвали батареи этого вида опасными.

Комиссия требует запретить их продажу, в том числе и через интернет-магазины. Письма об этом уже разосланы администраторам крупнейших онлайн-площадок для торговли товарами электроники.

Пока достоверно неизвестно, в чем именно члены комиссии увидели угрозу. Однако эксперты предполагают, что речь идет об опасности короткого замыкания в аккумуляторах, которое может привести к травмам пользователей и даже к пожарам. Причиной может стать слабая защищенность батарей от таких случаев.



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