Мнение: Выборы в Киргизии

11.01.2021, 4:14, Разное

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По итогам досрочных выборов в Киргизии.

Явка составила около 63,5%. Второго тура не будет.

На выборах президента победил Садыр Жапаров, который очередной киргизинг встречал в тюрьме.

За Жапарова проголосовало почти 80% избирателей. Ближайший конкурент набрал почти 7%.

На вопрос о том, парламентской или президентской должна быть Киргизия, большинство проголосовало за президентскую республику. Таковых набралось более 81%.

С 2010-го года Киргизия была парламентской республикой, хотя де-факто она всегда была скорее президентско-парламентской. Теперь в этом вопросе поставлена точка.

Разумеется, все это до следующего киргизинга, когда снова выяснится, что "что-то пошло не так".

PS. Киргизы – вы невероятные. У вас получилось, а у американцев – нет.

PS2. Два кандидата в президенты не признали победы Жапарова и заявили, что выборы были сфальсифицированы.