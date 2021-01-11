Мнение: Аппл, Гугл и Амазон душат конкурента Твиттеру

11.01.2021, 4:12, Разное

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А тем временем «американский сервис микроблогов» Parler, запущенный в 2018 году как прямой аналог и конкурент Твиттера, сейчас фактически ДОБИВАЮТ. Несколько дней назад его удалили из Гуглстора, сегодня Apple удалил его из своего Apple Store – в обоих случаях под абсолютно надуманным предлогом. Но и это не все. Сегодня Parler отключат от серверов — услуги хостинга им предоставлял Amazon, но потом работники компании и активисты потребовали прекратить это сотрудничество от руководства. Если соцсеть не найдет нового партнера, то просто прекратит свое существование.

Меня во всем этом особенно умиляет вот эта деталь – «работники компании и активисты потребовали». Чем-то таким забытым и до боли знакомым повеяло… Это же наше родное «по просьбам трудящихся»! То, чем в совке было принято обосновывать любую мерзость: и повышения цен, и закрытия изданий, и снос исторических памятников… теперь мы видим, что на Западе и тут успешно переняли наш опыт.

Я уже не знаю, как теперь станут выкручиваться наши «системные либералы», зачем-то взявшие на себя обязательство непременно оправдывать абсолютно любые мерзости, которые творят сегодня в США силы, стоящие за Демпартией. Что тут скажут – неужели опять начнут упирать на «частную дискриминацию», либертарианцы недоделанные?!

Ведь что такое на самом деле Parler? Это – альтернатива Твиттеру. На Парлер устремились все те, кого задолбала неприкрытая цензура, осуществляемая Твиттером последние год-два. Сработал закон конкуренции: пользователь бежит от сервисов, на которых ему некомфортно, туда, где ему хорошо и где он чувствует себя свободнее. Говоря еще короче: Парлер попробовал разрушить ПРОТИВОестественную монополию в той самой «сфере микроблогов», и его основная «вина» в том, что у него это стало получаться.

И вот за это «частные» компании, такие как Apple, Google и вот теперь еще и Amazon, действуя с ошеломительной согласованностью, попросту уничтожают Parler! Уничтожают, хотя никакой РЫНОЧНОЙ мотивации у них для этого заведомо нет и быть не может. Наоборот – они теряют клиента, теряют в деньгах. Они идут на убытки – ради чего? Ради ЦЕНЗУРЫ. Ради цензуры в глобальном масштабе.

Например, Google просто добавил в свои политики распространения информации пункт «Supporting the 2020 U.S. election», предполагающий НЕВОЗМОЖНОСТЬ размещать нечто, противоречащее (или хотя бы издалека намекающее) на официально принятую CNN точку зрения.

Это невероятно. Но это тем не менее так. Мы видим самое мерзкое из того, что только может быть с точки зрения человека хоть сколько-нибудь либеральных убеждений: наглое мурло монополий, которые открыто, не таясь уничтожают конкуренцию, душат ее в зародыше. На фоне этого – каким ханжеством и лицемерием звучат слова тех, кто уверял, что в блокировках по идеологическим соображений Твиттера и Фейсбука «нет ничего страшного», потому что «если не нравится, вы всегда можете уйти на другую площадку». На КАКУЮ?? На Парлер?! На площадку, которую в любой момент «по требованию трудящихся» сгонят с сервера?

Беззастенчивость и борзость – вот что безмерно удивляет в происходящем. И остается только один вопрос: когда же беспредельный цинизм происходящего что-то сдвинет в мозгах бездумной массовки, топящей за «демократов»?

UPD. Отрадно хотя бы то, что в этот раз – против “бана Трампа” в Твиттере – одновременно выступили даже Навальный с Ходорковским. То есть вся эта вакханалия оказалась настолько непопулярной, что и у Навального сработало его знаменитое политическое чутьё (предыдущий раз оно сработало, когда он отказался “отдавать Крым обратно Украине”). Выступать против спонсоров – тяжелый шаг, но радует, что Навальный и даже Ходор на это способны, то есть проявляют хотя бы минимальную самостоятельность.