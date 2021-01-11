 

МЧС решило потребовать делать сигареты самозатухающими

11.01.2021, 4:10, Новости дня
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МЧС и Минздрав РФ работают над новым требованием к сигаретам – они должны быть самозатухающими, сообщил глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

Еникеев рассказал, что «прорабатывается стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими». Он пояснил, что «в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению». Еникеев выразил надежду на то, что «через два года этот стандарт будет утвержден в России», передает ТАСС.

Такая практика уже давно получила широкое распространение в странах Европы, в СССР также были подобные сигареты, причем пожаров из-за них практически не происходило, сказал Еникеев. Сегодня для производства сигарет используют селитрованную бумагу, которая хорошо горит. Еникеев отметил, что в РФ случается много пожаров из-за неосторожного курения.

Напомним, в 2019 году правительство утвердило изменения в правила противопожарного режима. Новые правила противопожарной безопасности не запрещают курить на балконах, однако курильщики должны соблюдать меры предосторожности. В МЧС разъяснили правила курения на балконах.



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