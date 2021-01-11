 

Мнение: Цинизм или искренность?

11.01.2021, 4:02, Разное
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Чиновница сказала правду местным жителям, почему в их селе закрыли круглосуточный стационар.

Жители села Харагун Хилокского района Забайкалья пожаловались министру здравоохранения края Анне Шангиной, что им неудобно обращаться в городскую больницу из-за больших очередей и долгого ожидания скорой помощи. В ответ министр сравнила рентабельность работы круглосуточного стационара с открытием в селе гипермаркета.

«Почему в Харагуне нет гипермаркета „Абсолют“? Потому что гипермаркет „Абсолют“ не будет работать здесь, нерентабельно».

Харагун, конечно, большое село, но поликлиника-то в селе остается, закрывается только стационар…

Поэтому я не понимаю, почему набросились на Анну Шангину…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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