«Он в одиночку спасает планету»

11.01.2021, 3:36, Разное

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Группа «Зимовье зверей». Суперботаник. Премьера песни.

Константин Арбенинмузыкант, лидер группы «Зимовье зверей»

— Эта песня — попытка рассказать о новом герое, который уже давно рядом с нами. Айтишник, программист, компьютерный спец. Не качок, не вооруженный до зубов мачо. Наоборот — аутист и ботаник. Из всех суперспособностей — только сила ума и умение анализировать. Но сейчас, когда цифровая реальность не менее важна, чем старая привычная, он может оказаться тем, кто спасет мир от катастрофы.

Текст песни:

О том, что случилась, он узнал из Сети.

Он закрыл ноутбук и понял, что надо идти.

И когда он обулся в кроссовки и вышел на улицу,

На его циферблате было уже без пяти.

Он бежал по горячим руинам, скользким плато,

А вокруг догорали цветные шатры шапито.

Он хотел бы вернуться назад, но пути уже не было.

По всему выходило, что если не он, то никто.

Новый герой — аутист и ботаник —

Спасает Помпею, спасает «Титаник»,

Очищает порталы и молча творит чудеса.

Нет дураков и сообщников нету,

Он в одиночку спасает планету,

Потому что родимую некому больше спасать.

Супермены исчезли с радаров, судьбой заручась,

Демиурги скупили франшизы и учат матчасть.

И пока догорает все то, что подвластно горению,

Потерявшийся там, он находится здесь и сейчас.

Он бежит по Земле, где уже наступило потом,

Где улыбкой Джоконды сияет чеширский фантом,

И на фоне заката четыре гарцующих всадника

Подают ему знак, исчезая в луче золотом.

Новый герой — аутист и ботаник —

Спасает Помпею, спасает «Титаник»,

Очищает порталы и молча творит чудеса.

Нет дураков и сообщников нету,

Он в одиночку спасает планету,

Потому что родимую некому больше спасать.

Он видел, как книги становятся мебелью,

Он слышал, как песни поются в стол.

Он знает: пружина событий сжимается

медленно,

медленно,

Но еще один дюйм,

Еще один дюйм — и начнется нон-стоп…

О том, что случилась, он узнал из Сети.

Он с собой прихватил только ай-кью и ай-ти.

И когда он обулся в кроссовки и вышел на улицу,

Ни мотива, ни следствия было уже не найти.

Никакой рефлексии, лишь острое чувство вины,

Будто время ушло и вернулось с другой стороны,

Недолюбленный в детстве и неналюбившийся в юности,

Он собой заявляет, что дни нелюбви сочтены.

Новый герой — аутист и ботаник —

Спасает Помпею, спасает «Титаник»,

Очищает порталы и молча творит чудеса.

Нет дураков и сообщников нету,

Он в одиночку спасает планету,

Потому что родимую некому больше спасать.