 

«Он в одиночку спасает планету»

11.01.2021, 3:36, Разное
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Группа «Зимовье зверей». Суперботаник. Премьера песни.

Константин Арбенинмузыкант, лидер группы «Зимовье зверей»

— Эта песня — попытка рассказать о новом герое, который уже давно рядом с нами. Айтишник, программист, компьютерный спец. Не качок, не вооруженный до зубов мачо. Наоборот — аутист и ботаник. Из всех суперспособностей — только сила ума и умение анализировать. Но сейчас, когда цифровая реальность не менее важна, чем старая привычная, он может оказаться тем, кто спасет мир от катастрофы.

Текст песни:

О том, что случилась, он узнал из Сети.
Он закрыл ноутбук и понял, что надо идти.
И когда он обулся в кроссовки и вышел на улицу,
На его циферблате было уже без пяти.

Он бежал по горячим руинам, скользким плато,
А вокруг догорали цветные шатры шапито.
Он хотел бы вернуться назад, но пути уже не было.
По всему выходило, что если не он, то никто.

Новый герой — аутист и ботаник —
Спасает Помпею, спасает «Титаник»,
Очищает порталы и молча творит чудеса.
Нет дураков и сообщников нету,
Он в одиночку спасает планету,
Потому что родимую некому больше спасать.

Супермены исчезли с радаров, судьбой заручась,
Демиурги скупили франшизы и учат матчасть.
И пока догорает все то, что подвластно горению,
Потерявшийся там, он находится здесь и сейчас.

Он бежит по Земле, где уже наступило потом,
Где улыбкой Джоконды сияет чеширский фантом,
И на фоне заката четыре гарцующих всадника
Подают ему знак, исчезая в луче золотом.

Новый герой — аутист и ботаник —
Спасает Помпею, спасает «Титаник»,
Очищает порталы и молча творит чудеса.
Нет дураков и сообщников нету,
Он в одиночку спасает планету,
Потому что родимую некому больше спасать.

Он видел, как книги становятся мебелью,
Он слышал, как песни поются в стол.
Он знает: пружина событий сжимается
медленно,
медленно,
Но еще один дюйм,
Еще один дюйм — и начнется нон-стоп…

О том, что случилась, он узнал из Сети.
Он с собой прихватил только ай-кью и ай-ти.
И когда он обулся в кроссовки и вышел на улицу,
Ни мотива, ни следствия было уже не найти.

Никакой рефлексии, лишь острое чувство вины,
Будто время ушло и вернулось с другой стороны,
Недолюбленный в детстве и неналюбившийся в юности,
Он собой заявляет, что дни нелюбви сочтены.

Новый герой — аутист и ботаник —
Спасает Помпею, спасает «Титаник»,
Очищает порталы и молча творит чудеса.
Нет дураков и сообщников нету,
Он в одиночку спасает планету,
Потому что родимую некому больше спасать.

Источник: Новая газета



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