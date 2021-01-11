 

Мнение: Высадили с самолета за поддержку Трампа

11.01.2021, 3:20, Разное
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Забавное. Сторонников Трампа высадили с рейса за то, что они называли оппонентов демократов – коммунистами и называли Трампа лучшим и законным президентом США.

В США самолет авиакомпании Delta Airlines вынужденно сел из-за пассажиров, которые в разговоре выразили поддержку действующему президенту страны Дональду Трампу. Видео из аэропорта опубликовано в Twitter.

«Delta Airlines выкинула сторонников Трампа с самолета за личную беседу», — написал автор видео. На опубликованных кадрах мужчина в маске спорит с женщиной, которая снимает его на телефон, и говорит ей, что Трамп — лучший президент, который был в Америке за все время. Другая женщина, которую, по всей видимости, высадили с рейса вместе с этим мужчиной, сидит в зале ожидания и плачет.
Пользователи в комментариях отметили, что происходящее на видео — это дискриминация. Кроме того, они отметили, что такие меры носят тоталитарный характер.
Ранее компания Apple удалила из своего онлайн-магазина популярное среди сторонников президента США Дональда Трампа приложение Parler. Как заявили в Apple, компания «всегда поддерживала различные точки зрения», однако в App Store «нет места угрозам применения насилия и противоправной деятельности». 9 января Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа с многомиллионной аудиторией.

https://m.lenta.ru/news/2021/01/10/supporters – цинк

Свобода слова в США продолжает торжествовать.
Никакой Трамп конечно не сделал столько для дискредитации основных американских мифологем, как это сейчас делают демократы. Можно лишь пожелать, чтобы они не останавливались.

Источник: Colonel Cassad



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