Мнение: И еще про “частный бизнес”

11.01.2021, 3:18, Разное

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Френд в ФБ очень точно подметил:

“Статистика. У Трампа в Твиттере было 89 миллионов подписчиков, у Байдена сейчас 23 миллиона, у Клинтонши 30 миллионов, а у прогрессивной г-жи Харрис чуть меньше 5 миллионов. Т.е. вот эти «победители на выборах» народу как-то не очень интересны были. Даже такому предовому, что сидит в Твиттере. Но пост не об этом.

Всего у Твиттера 300 миллионов активных юзеров, т.е. на Трампа приходилось более четверти.

Я понимаю когда Фейсбук демарши делает – у него 3 миллиарда юзеров, можно чудить как угодно. Но вот так взять и насрать на четверть своей юзерской базы – это нужно быть либо очень странноватым бизнесменом, либо тебя должен попросить об одолжении кто-то, кто крепко держит тебя за яйца”.

Лишнее свидетельство того, что в реальности весь этот “частный бизнес”, который якобы устраивает “частную дискриминацию”, на самом деле вовсе не такой уж частный. “Вверх и в темноту уходит нить…”