Мнение: Сбой

Вчерашний сбой в энергосистеме Пакистана, оставивший 200 миллионов человек (всё население страны) без электричества, выглядит несколько зловещей аномалией. То есть, примеры обрушения локальных участков сети и даже значительных в масштабах страны есть, но когда "падает" целая страна – это уже точно аномалия. Причем Пакистан – это все-таки не Венесуэла, где правящий наркокартель "Дель Сол" по примеру старших товарищей из кооператива "Озеро" выносит из страны вообще всё на протяжении десятилетий. Пакистан по меркам региона – крепкая индустриальная держава, с ядерным, между прочим, оружием.

Если это чисто технический сбой – то он демонстрирует, что в системе есть критическая уязвимость, которая способна вывести из строя всю энергосистему полностью, пусть и на время. Если же это сбой проектный – то возможно, Пакистан стал тренировочной площадкой для продолжения истории с коронавирусным террором. И он продолжится, но уже на новом уровне. И не только в Пакистане. После 2020 года, наверное, любые предположения уже не кажутся избыточно алармистскими.

ПС. Кстати, в тему. Буквально сейчас необъяснимо пропал свет в Ватикане, а 8 января был зафиксировано масштабное падение частоты уже в европейских сетях, правда, его удалось быстро восстановить

Extremer Absacker in der #Netzfrequenz. 😳

In dieser Höhe und zu diesem Zeitpunkt ziemlich ungewöhnlich. Eins meiner Messgeräte zeigt sogar 49,74Hz als Minimum an. Ist irgendwo ein großes #Kraftwerk ausgefallen? pic.twitter.com/xa8cCN0zjt

