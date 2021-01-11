 

Мнение: Сбой

11.01.2021, 2:40, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вчерашний сбой в энергосистеме Пакистана, оставивший 200 миллионов человек (всё население страны) без электричества, выглядит несколько зловещей аномалией. То есть, примеры обрушения локальных участков сети и даже значительных в масштабах страны есть, но когда "падает" целая страна – это уже точно аномалия. Причем Пакистан – это все-таки не Венесуэла, где правящий наркокартель "Дель Сол" по примеру старших товарищей из кооператива "Озеро" выносит из страны вообще всё на протяжении десятилетий. Пакистан по меркам региона – крепкая индустриальная держава, с ядерным, между прочим, оружием.

Если это чисто технический сбой – то он демонстрирует, что в системе есть критическая уязвимость, которая способна вывести из строя всю энергосистему полностью, пусть и на время. Если же это сбой проектный – то возможно, Пакистан стал тренировочной площадкой для продолжения истории с коронавирусным террором. И он продолжится, но уже на новом уровне. И не только в Пакистане. После 2020 года, наверное, любые предположения уже не кажутся избыточно алармистскими.

ПС. Кстати, в тему. Буквально сейчас необъяснимо пропал свет в Ватикане, а 8 января был зафиксировано масштабное падение частоты уже в европейских сетях, правда, его удалось быстро восстановить

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Сын Рудковской и Плющенко пожаловался на изнурительные занятия на льду

22.12 / “Мы получим более жесткий авторитарный режим”: Карбалевич сделал прогноз о будущем Белоруссии с Лукашенко

25.07 / Вышел трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

28.10 / Тайна испанской монахини Мария Колонель де Агреда

24.07 / Актер из “Остаться в живых” Дэниэл Дэ Ким шокировал поклонников: Совсем не стареет

09.11 / Сбившего насмерть молодых влюбленных пьяного водителя отправили в СИЗО

03.01 / Эвелина Бледанс: «Оказывается, я безумно скучаю по овациям зала»

09.12 / Мнение: Диалог о Трампе

29.07 / В России предложили постепенно передавать спорт из государственных рук в частные

06.07 / Три случая путешествия во времени

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска